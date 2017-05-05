La sortie dans les salles obscures aux USA du film d’horreur indépendant Death House (signé Harrison Smith), prévue ce vendredi, vient d’être décalée et menacée suite au carton de Black Panther. Le blockbuster des studios Disney / Marvel fait donc des dommages collatéraux dans les circuits de distribution et dans les multiplexes aux USA pour le cinéma indépendant et des œuvres moins « mainstream ». Black Panther vient en effet de grignoter de nouveaux écrans et des salles pour le week-end du 23 février au détriment d’autres films. Les fans américains de cinéma de genre devront donc patienter une semaine de plus. Death House est finalement attendu pour le 02 mars 2018 dans les salles obscures. Ce long-métrage ambitieux, à la mémoire de Gunnar Hansen (l’inoubliable Leatherface dans l’œuvre culte de Tobe Hooper en 1974) réunit de nombreuses légendes vivantes du cinéma de genre comme Kane Hodder, Tony Todd, Dee Wallace, Barbara Crampton, Debbie Rochon, Adrienne Barbeau, Bill Moseley, Michael Berryman, Lloyd Kaufman, Sid Haig, Vernon Wells et Felissa Rose.
Les téléspectateurs impatients de découvrir la nouvelle version des aventures de la famille Robinson n'ont plus que quelques semaines à attendre puisque la série Lost In Space débarquera dès avril 2018 sur l'antenne de la chaîne payante.